Tientallen boeren verdacht van fraude met mestboekhouding

Tientallen boeren worden ervan verdacht dat ze hebben gesjoemeld met hun mestboekhouding. Donderdag heeft de milieupolitie in Tytsjerksteradiel een inval gedaan in een woning van een 56-jarige inwoner van die gemeente. Mogelijk had de man gefraudeerd met de papieren over het gebruik en het vervoer van mest. De computers en administratie van de verdachte zijn in beslag genomen. Er is niemand aangehouden. Eerder al waren er invallen in de gemeenten Littenseradiel en Súdwest-Fryslân.