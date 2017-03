Ministerie behandelt alle aanvragen in 'stoppersregeling'

Het ministerie van Economische Zaken behandelt alle aanvragen van melkveehouders die zich hebben aangemeld voor de stoppersregeling. De eerste inschrijfronde van de regeling werd vorige week stopgezet, net nadat hij open was. De belangstelling was te groot. Bijna 500 boeren hebben zich aangemeld voor de 38 miljoen die beschikbaar is. In mei volgt waarschijnlijk nog een ronde.

De 'stoppersregeling' is opgezet om wat te doen aan het mestoverschot in Nederland. Dat ligt hoger dan wat mag volgens de Europese regels.