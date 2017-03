"Gemeenten die niet reageren op brieven zijn onfatsoenlijk"

It FSU, it Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden baalt van gemeenten die niet reageren op hun brieven. Het gebeurt steeds vaker dat ze helemaal een antwoord krijgen en het zijn bovendien vaak dezelfde gemeenten die niets laten horen. Het FSU vindt het "onfatsoenlijk".

Het laatste voorbeeld is een brief van het FSU over de vrijwilligersvergoeding voor mensen met een uitkering. Daarin roepen ze gemeenten op om hiervoor het maximale bedrag van 1500 euro te geven. Van de 24 gemeenten reageerde slechts de helft.