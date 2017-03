De AFUK neemt alle promotie en verkoop van Friese literatuur op zich. Ze maken daarvoor een nieuw promotie- en verkoopplan. De promotie van Friese boeken lag bij Tresoar en de verkoop bij Boeken fan Fryslân.

De provincie heeft in overleg met betrokken partijen besloten alles in één hand te brengen bij de AFUK. Tresoar richt zich nu op informatie, documentatie en presentatie van Friese literatuur. De AFUK deed ook al de uitvoerende taken voor Boeken fan Fryslân.