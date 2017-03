Natuurbegraafplaats Ruigahuizen stap dichterbij

Volgens hem heeft onderzoek bij grote begraafplaatsen laten zien dat er van vervuiling geen sprak is. Er zijn ook afspraken gemaakt met Staatsbosbeheer om de rouwstoet niet door het bos te laten rijden.

Ab van Middelkoop verwacht dat hij aan het eind van dit jaar of anders begin volgens jaar de begraafplaats kan openen. Sommige mensen hebben al aangegeven daar graag begraven te willen worden. De natuurbegraafplaats bij Ruigahuizen is de tweede in Fryslân. De eerste bij Nieuwehorne is sinds 2015 open en ook daar is veel belangstelling voor een plekje.