'Nieuwe' vrachtschip rederij Doeksen bijna klaar

Het catamaran-vrachtschip van Doeksen ligt sinds het begin van dit jaar op de werf. Het schip is twee maanden geleden in twee stukken gezaagd en er is een nieuw stuk van 20 meter lengte tussen gezet. Als het schip straks klaar is kan het 200 ton meer aan vracht meenemen naar de eilanden. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan vrachtwagens. Er zijn vier nieuwe motoren op het schip gekomen en de schroeven zijn aangepast om het nieuwe vermogen aan te kunnen.