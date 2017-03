De politie zoekt getuigen van een vechtpartij die begin februari heeft plaatsgevonden in Leeuwarden. Op de hoek Willemskade - Prins Hendrikstraat zouden twee groepen met elkaar op de vuist zijn gegaan. Dat was op vijf februari om vijf uur 's nachts.

Een deel van de groep is na de vechtpartij weggereden in een kleine witte auto in de richting van het Zuiderplein. Een man van 21 jaar uit de gemeente Dantumadiel heeft bij de vechtpartij een gebroken kaak opgelopen en heeft daar aangifte van gedaan.