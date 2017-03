Zorgen over komst Van der Valk bij Heerenveen

Ondernemers uit Heerenveen maken zich zorgen over de mogelijke komst van een Van der Valk-hotel bij de A32 bij Oranjewoud. Ze vrezen concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt.

Ongeveer 40 ondernemers kwamen woensdag bij elkaar in Thialf om daar over te praten met de gemeente. De ondernemers gaven aan dat de komst van een Van der Valk-hotel voor flink minder gasten bij de bestaande horeca in het centrum zal zorgen, terwijl die het al moeilijk hebben.