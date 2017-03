Fryslân heeft 12.000 jongeren minder dan tien jaar geleden

Dat is 6% minder, landelijk is dat 1%.

Het aantal jongvolwassen van 18 t/m 24 jaar is in diezelfde periode met 2% afgenomen. Landelijk steeg dit percentage met 8%. Opvallend is het hoge percentage jongeren in de krimpregio Noordoost-Fryslân. In vijf van de zes gemeentes in deze regio is het aandeel jongeren van de totale bevolking hoger dan het Fryske gemiddelde van 29%. Leeuwarden is de gemeente met het hoogste percentage jongeren.