Schaap krijgt zes lammetjes: "frisse bistjes"

Bij boer Wiersma in Wier heeft een schaap een zesling gekregen. Het was voor de eigenaren een grote verrassing. De zesling is in de nacht van woensdag op donderdag geboren. Volgens Wiersma waren er eerst vier lammetjes. Toen dacht hij: "er kon nog wel eens eentje komen". Hij haalde zijn vrouw op en toen ze terugkwamen waren er zes lammetjes geboren.

De familie Wiersma heeft al jaren schaap. Op het moment 120 stuks. Een zesling is nog niet eerder voorgekomen. Ze maken het allemaal goed en liggen onder warme lampen.