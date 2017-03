Bij industrieterrein Azeven bij Drachten is donderdagochtend een auto van de weg geraakt. De auto reed vanaf de Wâldwei de snelweg op, maar op de afrit ging het mis. Een berger moest de auto uit de greppel halen.

Het verkeer heeft korte tijd een beetje hinder gehad van het ongeluk. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.