Voorzitter supportersclub Cambuur: 'Groot geel-blauw feest'

Zestien bussen met supporters van Cambuur reizen donderdag naar Alkmaar voor de halve finale van de KNVB-beker. Cambuur speelt daar tegen AZ. Voorzitter van de supportersvereniging Kees Elzinga is met een optimistisch en lekker gevoel wakker geworden. Wel zijn er wat zenuwen: "Ik denk dat de broodjes al op zijn voordat we in de bus zitten." Volgens Elzinga zal het in het stadion met zo'n 1100 Cambuursupporters een groot geel-blauw feest worden. Kansen om te winnen in en in de finale te komen zijn er zeker, zegt hij.