Zoekactie naar schip op IJsselmeer

Op het IJsselmeer is woensdag een zoekactie geweest naar een schip dat mogelijk in de problemen was geraakt bij Makkum. Rijkswaterstaat, de reddingsboten van Hindeloopen en Den Oever kwamen in actie. Bij Kornwerderzand zou het schip vast zitten, maar toen de reddingsdiensten daar kwamen, vonden ze niets.

Toen zijn ze gaan zoeken. Het bleek dat het schip in de haven van Kornwerderzand lag. De opvarenden maken het goed.