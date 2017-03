Jury bekend van Verhalenwedstrijd

Schrijver Jetske Bilker, kinderboekenschrijver Paul van Dijk en Obe Postmaprijswinnaar Geart Tigchelaar vormen de jury van de Friese Verhalenwedstrijd.

It Skriuwersboun organiseert de Friese Verhalenwedstrijd in samenwerking met het Friesch Dagblad en Cedin. Het thema van de wedstrijd is Geen Stijl!?, na aanleiding van het 100-jarig bestaan van kunststroming De Stijl.