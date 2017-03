Sneker volleybaldames verliezen van Sliedrecht Sport

In Sneek speelden de volleybaldames woensdagavond tegen Sliedrecht Sport. In vier sets gingen ze onderuit. De eerste set wonnen de gasten met 16-25. De Sneker dames wonnen de tweede set met 25-19. In de derde set ging de thuisploeg goe van start, maar ze konden de voorsprong halverwege niet volhouden. Bij 22-22 ging het mis en verloren de Snekers met 22-25. In de laatste set maakte Sneek geen aanspraak op winst. Het werd 19-25.