VIDEO: Arno Brok: "Ik voel me zeer welkom"

Als nieuwe commissaris van de Koning heeft Arno Brok woensdag in het provinciehuis twee-en-een-half uur handen geschud. "Het was een mooie middag, ik voel me zeer welkom," zei hij na afloop van de installatie. "Het was een groot warm bad, maar morgen ga ik lekker aan het werk." Op zijn eerste werkdag heeft hij al een aantal afspraken staan, waaronder een lunch met Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden.