Jong SC Heerenveen wint van Jong Roda JC

De beloften van Sportclub Heerenveen hebben woensdagavond gewonnen van de leeftijdsgenoten van Roda JC. In Kerkrade werd het 4-2. Heerenveen kende een vliegende start en kwam al na drie minuten op voorsprong door een goal van Johnsen. Daarna werd lang niet gescoord. In de tweede helft verdubbelden de Friezen de voorsprong door een doelpunt van Hornkamp in de 54e minuut. Roda kwam terug tot 2-2, maar Hornkamp scoorde vlak daarna nogmaals en een eigen goal van Roda bracht de eindstand op 4-2.