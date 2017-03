Omroep Noorderbreedte heeft laatste uitzending gedaan

Omroep Noorderbreedte is opgehouden. De laatste uitzending vanuit de radiostudio in het Leeuwarder ziekenhuis MCL. Met 43 jaar was het de oudste zieken-omroep van Nederland. Honderden vrijwilligers maakten al die jaren elke avond radioprogramma's voor de patiënten van het ziekenhuis. Men draaide It's over van Level 42 als laatste plaat en trokken toen de studiodeur voor de laatste keer dicht.