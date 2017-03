Fryske Marren besluit over natuurbegraafplaats Ruigahuizen

"Dat verstoort de natuur en bovendien moet tweederde van het gebied worden verhoogd omdat het nu te laag ligt om als begraafplaats te dienen." Ook hebben de bezwaarmakers over wat de menselijke resten met het milieu doen, zoals protheses. De grafrechten kunnen voor 250 jaar worden afgekocht, dus de doden liggen er heel lang."

Natuur geeft troost

Initiatiefnemer van de begraafplaats is Natuurbegraafplaats Friesland. Ze hebben ook al een natuurbegraafplaats in Nieuwehorne. "In Nijhoarne liggen 36 mensen begraven en er staan al veel reserveringen" vertelt Nicole ter Doest. "De natuur biedt troost en voor nabestaanden is het een fijne plek om naar terug te keren. De graven vallen amper op, want ze gaan op in de natuur. We merken dat het voldoet aan de wens van de mensen om afscheid meer eigen te maken."