Tichelaar stapt op als commissaris van de Koning in Drenthe

Jacques Tichelaar (PvdA) is geboren in Heerenveen. Provinciale Staten van Drenthe hielden woensdag een spoeddebat over de zaak.

Daarin bood Tichelaar zijn excuses aan voor zijn rol in de opdracht aan zijn schoonzuster. "Ik had nooit de naam van het bedrijf van mijn schoonzus moeten noemen, ook al was het bedoeld als voorbeeld en suggestie. Het was onhandig en stom'', zei Tichelaar. Hij is ook bestuurslid van het samenwerkingsverband Noord-Nederland SNN.

Tichelaar werd in 2013 ook al eens op de vingers getikt in een andere zaak. Hij had toen bemiddeld in een conflict tussen de gemeente Coevorden en in horeca-ondernemer die zijn zwager was.