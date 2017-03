Top en Twel voerde actie in Den Haag tegen gaswinning

Tegenstanders van de gaswinning bij Top en Twel hebben woensdag hun protest laten horen in Den Haag. Daar was bij de Raad van State een zitting tegen de gaswinning van Vermilion in Súdwest-Fryslân. Aanleiding is de toestemming van minister Kamp voor de winning van 500 miljoen kubieke meter gas in de komende veertien jaar. Omwoners zijn bang voor een bodemdaling. Ook willen ze een schaderegeling, voordat wordt gestart met de gaswinning. De Raad van Staat doet over zes weken uitspraak.