'Tiid foar Talint' is in Buitenpost begonnen

Keunstwurk reist de komende maanden langs tien dorpen in Achtkarspelen en Smallingerland met de vraag waar ouderen op het platteland behoefte aan hebben op het gebied van cultuurparticipatie. De start van het project 'Tiid foar Talint' was woensdag in Buitenpost. Ruim 40 senioren waren aanwezig om mee te praten. De conclusie na afloop was dat veel ouderen het al best druk hebben, maar ideeën waren er wel.