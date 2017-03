Oranjedames winnen oefeninterland van China

De Oranjedames hebben woensdagmiddag de oefeninterland van China gewonnen. In het Portugese Lagos werd het 1-0. Sisca Folkertsma en Sherida Spitse mochten in de basis beginnen bij Nederland. Renate Jansen maakte in de 13e minuut het enige doelpunt. Folkertsma was dichtbij de 2-0, maar de bal ging er niet in. China zette aan het eind van de tweede helft flink aan, maar Oranje gaf de voorsprong niet meer weg.