Veel Friezen bij selectie WK shorttrack

De Nederlandse ploeg op het WK shorttrack van aankomende week in Ahoy, Rotterdam, wordt aangevoerd door Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting. Dat heeft de KNSB bekend gemaakt. Er zijn nog meer Friezen geselecteerd. Bij de mannen komt Daan Breeuwsma ook in actie op de op de individuele nummers. In de relayploeg zullen Dennis Visser uit Lemmer en Itzhak de Laat uit Leeuwarden mee schaatsen. Bij de vrouwen is Rianne de Vries WK-deelneemster. Zij rijdt het individuele programma en zit in de selectie voor de relay.