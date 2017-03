Ruim 800 handtekeningen voor behoud gevel ambachtsschool

Groot verlies

Op de petitie komen emotionele reacties binnen over de geplande sloop. De ondertekenaars noemen het een groot verlies voor Drachten en voor de geschiedenis van de plaats. "Het is eeuwig zonde dat de voorgevel van de ambachtsschool gaat verdwijnen. Vele vakmensen hebben hier hun opleiding gevolgd. Laat svp niet nog meer oude historie verdwijnen, er is al zoveel verdwenen", schrijft Inke Mulder uit Beetsterzwaag. Jaap Munniksma uit Drachten doet de oproep:"Koester de historie van Drachten. Ook al is het gebouw mooi van lelijkheid."

Adriaan Meijer uit Leeuwarden heeft zelf gewerkt op de ambachtsschool en vindt het een beeldbepalend gebouw: "Een van de, weinig overgebleven, 'landmarks' van Drachten. Als kind liep ik erlangs, als docent gaf ik er les. Drachten heeft nog zo weinig zichtbare connecties naar het verleden, dat het bijna anoniem en gezichtsloos wordt.