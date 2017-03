Tien maanden cel geëist in Marktplaatsfraude-zaak

Tegen een inwoner van Groningen is een gevangenisstraf van ruim 10 maanden geëist vanwege fraude op Marktplaats. De 30-jarige man werkte vanuit een huis aan de Prof. Mr. P.S. Gerbrandyweg in Leeuwarden. Hij zou via Marktplaats concertkaartjes hebben verkocht, maar leverde die niet. Dat zou hem tienduizenden euro's hebben opgeleverd. De man werd eind 2014 opgepakt. De politie kwam hem op het spoor bij een onderzoek naar een woningoverval met geweld in Groningen. Voor dat vergrijp zit de man op het moment vast. Over twee weken is de uitspraak.