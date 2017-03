Stellingwerver film 'Daor klept de klok' zoekt acteurs

Boek

De film wordt gemaakt volgens het boek met dezelfde titel dat zo'n zestig jaar geleden is geschreven door Hendrik Hoogeveen uit Oosterwolde. In 2007 is het overgezet naar het Stellingwerfsk en kregen alle schoolkinderen het boek.

Kasteel

De film wordt in juli opgenomen. Een belangrijke locatie is kasteel Old Stoutenburgh van Gregoirus Halman in Blesdijke. De regie is in handen van historicus en regisseur Thomas Rovers uit Groningen. De film is een productie van de Stellingwarver Schrieversronte. De film is metname bedoeld voor de hoogste groepen van het basisonders en linderen van het voortgezet onderwijs.

Welke rollen zijn er?

'De jonge Stellingwarver Franke die mit Auke Stelling, een dörpsrechter van De Haule en ere Stellingwarvers Stellingwarf verdedigt tot an et laeste toe. Franke is om de twintig jaor henne en een fleurige en ondernemende jonge die veur de vri’jhied van zien gebied opkomt. Auke Stelling is veertiger die zien gebied op een goeie en oprechte meniere bestuurt. Franke krigt bi’j zien stried tegen de vi’jaand de hulpe van Anne, een maegien van zien leeftied dat deur plunderende bendes heur huus en femilie kwietraekt is. D’r is ok een heufdrolle veur Sipke Durks. Sipke is van dezelde leeftied as Auke, mar een gemiene verraoder!'

Belangstellenden kunnen zich opgeven via info@stellingwarfs.nl.

Lees hier het boek 'Doar klept de klokke weer'.