Meer misdrijven geregistreerd in Fryslân

Het aantal geregistreerde misdrijven in Fryslân is vorig jaar omhoog gegaan. Onze provincie wijkt daarmee af van alle andere provincies, dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Toch liggen criminaliteit, onveiligheidsgevoelens en overlast in Fryslân lager dan gemiddeld in ons land.

Opvallend is verder dat het aantal woninginbraken in de gemeente Littenseradiel vorig jaar met meer dan de helft omhoog is gegaan.