Open dag Leeuwarder gevangenis is al volgeboekt

De open dag van de gevangenis in Leeuwarden op 1 april is al volgeboekt. Alle 240 beschikbare plekken zijn bezet. Publiek moest zich vooraf opgeven. De bezoekers krijgen een rondleiding door het gebouw en kijken bijvoorbeeld bij het werkbedrijf waar de gedetineerden werken. Ook zijn er demonstraties van incidenten die zich kunnen voordoen in de gevangenis. Daarnaast geeft het personeel uitleg over hoe een dag in de gevangenis eruit ziet.