Schoolkinderen Littenseradiel krijgen lessen over grutto

Kinderen van vier scholen in de gemeente Littenseradiel volgen de komende twee jaar extra lessen over de grutto. Dit nieuwe project is woensdag officieel van start gegaan in it Dielshûs in Wommel. Daar konden 120 kinderen workshops volgen die iets te maken hadden met de grutto. Tekenaar Ysbrand Galama gaf bijvoorbeeld les over hoe je een grutto tekent en kinderen konden vragen stelen aan weidevogeldeskundige Theunis Piersma.