Sipke Hulshoff: ''Wij moeten ons als team laten zien''

In de halve finale van donderdag moet het meteen gebeuren. Als Cambuur verliest, ligt de ploeg uit het toernooi. ''Dat is voor ons een voordeel'', volgens de trainer. ''Het is maar één wedstrijd. De maakt de kansen voor ons groter. Maar wij zien het donderdag wel. We hebben overal op getraind en wij moeten ons nu als team laten zien.''

''Ik moest het uit handen geven''

Middenvelder Sander van der Streek zat bij de kwartfinale tegen FC Utrecht met een blessure aan de kant van het veld. ''Ik was heel zenuwachtig toen op de tribune'', zo zegt hij. ''Ik moest het uit handen geven. Normaal heb ik in de wedstrijd geen spanning.'' Van der Streek geeft Cambuur een goede kans om later dit jaar in Rotterdam de finale te spelen: ''Wij kunnen echt wel winnen van AZ, ons hele team staat op scherp''.

Vertrouwen

Ook Martijn Barto kijkt met vertrouwen uit naar de halve finale in Alkmaar. ''We hebben er allemaal enorm veel zin in. Ook door de resultaten van de laatste tijd. We hebben al meerdere verrassingen laten zien. Uniek is het nu al, maar als je zo dichtbij bent, moet je nu alles geven.''

''Een finale? Dat zou fantastisch zijn'', zo geeft ook keeper Leonard Nienhuis toe. ''We hebben een goed gevoel in de groep. We gaan er alles aan doen om dat zo te houden. Als we winnen, gaan we een feestje vieren!''