MCL wil patiënten meer laten bewegen

Schade door bedrust

Veel rust tijdens een ziekenhuisopname is niet meer van deze tijd. Uit onderzoek is gebleken dat de gevolgen van tien dagen bedrust gelijk staan aan een lichamelijke achteruitgang van 15 jaar door veroudering. Die schade kan groot zijn, vooral bij ouderen. Daarom wil het MCL met meer voorlichting en diverse hulpmiddelen patiënten stimuleren om meer te bewegen.

Alle beetjes helpen

De afgelopen maanden heeft een project groep onderzoek gedaan naar de mogelijkheiden om patiënten te laten bewegen. "Het bleek dat we rondom de dagelijkse bezigheden van de patiënt veel konden verbeteren. Het gaat om kleine veranderingen zoals naar het toilet in plaats van de po en aan een tafel eten in plaats van in bed. Alle beetjes helpen.", zegt projectleider en fysiotherapeut Anita van Opzeelaat.

Beweegdoel

Vanaf 1 maart krijgen patiënten aan het begin van de opname uitleg over het belang van bewegen tijdens de opname. Aan de patiënten zelf wordt gevraagd om goede kleding en hulpmiddelen mee te nemen. Ook wordt er dagelijks het 'beweegdoel' met de verpleegkundige besproken. "Daarvoor is een speciale kaart ontwikkeld. We hebben er voor gezorgd dat er voor iederen haalbare doelen op staan. De ene patiënt kan namelijk minder dan de ander." zegt van Opzeeland.

Voorzienningen genoeg

Daarnaast zijn er ook wat kleine aanpassingen gedaan aan de inrichting van afdelingen. Zo is er een koffiehoek gemaakt waar patiënten met hun bezoek kunnen zitten en is er een Elfstedenroute op de gang gemaakt waar patiënten langs kunnen lopen. Om het bewegen makkelijker te maken zijn er speciale rollators en zitfietsjes gekocht.

De ervaringen worden de komende maanden geëvalueerd. De succesvolle onderdelen van de proef gaat het MCL ook doorvoeren op andere afdelingen.