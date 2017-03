Grote boom in Leeuwarden valt zomaar om

Aan de Vrouwenpoort in Leeuwarden is woensdagochtend een grote boom omgevallen. Volgens de gemeente waren de wortels van de boom aangetast en heeft de storm van vorige week de boom ook niet goed gedaan. De boom viel woensdagochtend spontaan om. Hij belandde deels op het fietspad, maar heeft daar geen mensen geraakt. De gemeente ruimt de boom op, het fietspad is daarvoor deels afgesloten.