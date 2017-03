Verkeer op de A7 van Groningen naar Heerenveen moest woensdagochtend rekening houden met vertraging. Door een ongeluk stond er tussen Frieschepalen en Marum zo'n acht kilometer file, zo meldde de ANWB. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.

In de file is ook nog een ongeluk gebeurd. Ook daarover is verder niets bekend.