ONS Boso Snits vergeet te winnen van Jong Almere City

ONS Boso Sneek is er dinsdagavond niet in geslaagd de inhaalwedstrijd in de derde divisie tegen Jong Almere City te winnen, het werd 2-2. De nummer laatst uit Almere nam op het Zuidersportpark in Sneek binnen zeven minuten een 2-0 voorsprong. ONS was de weg kwijt, maar gelukkig maakte Ale de Boer in de tiende minuut de eerste goal voor de ploeg uit Sneek. Yume Ramons maakte halverwege de eerste helft de mooie 2-2. In de tweede helft had thuisploeg ONS verreweg de beste kansen, maar zoals wel vaker dit seizoen werden die niet verzilverd.