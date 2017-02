Jaar cel geëist voor kapot maken van pinautomaat in Wolvega

Een 35-jarige man uit Wolvega stond dinsdag voor de rechter, omdat hij in november 2015 met een bijl een pinautomaat in zijn woonplaats heeft vernield. Er werd een jaar cel geëist. Het filmpje met beelden van de vernieling ging de hele wereld over. De man kon zelf de vernieling niet meer voor de geest halen, maar het filmpje wel. Naast het vernielen van het pinautomaat had de man nog veel meer op zijn kerfstok. Zo werd hij verdacht van een reeks auto-inbraken en het stelen van Stolpersteine, bedenkstenen van Joodse oorlogsslachtoffers.