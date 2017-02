Gebben geïnstaleerd als burgemeester van Tytstjerksteradiel

Profiel Jeroen Gebben

Jeroen Gebben is geboren in Groningen en opgegroeid in Buitenpost. Hij is 45 jaar en vader van drie kinderen. Hij was hiervoor voorzitter van het college van bestuur van Edudelta Onderwijsgroep, een scholengemeenschap voor VMBO en MBO met vestigingen in Zuid-Holland en Zeeland.

Gebben studeert aan de Universiteit Twente en heeft onder andere gewerkt als beleidsadvisieur van de hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie Rotterdam en als projectleider regionale veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond. Tussen 2006 en 2010 was Gebben lid van de gemeenteraad van Barendrecht voor de VVD. Van 2010 tot 2015 was hij wethouder en locoburgemeester in diezelfde gemeente.