Opsporing Verzocht krijgt één tip over overval tankstation

De politie heeft dinsdag één tip gekregen over de overval op het Texaco tankstation aan de Burgemeeser Falkenawei in Heerenveen op basis van de uitzending van Opsporing Verzocht. Het tankstation werd vorig jaar op 12 december overvallen door een man met een mes. In het televisieprogramma werden beveiligingsbeelden getoond waarin te zien is hoe de verdachte het tankstation binnenloopt. Op andere beelden was te zien hoe de verdachte eerder die avond bij dat tankstation én het BP tankstation in Heerenveen omhing.