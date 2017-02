Politieagenten vrijgesproken van mishandeling inbreker

Golf aan inbraken

De eigenaresse van het huis waar de man had ingebroken, verklaarde dat hij uit het raam was gesprongen tijdens zijn vlucht uit haar huis, en daarbij hard tegen de muur geklapt was. Hij zou daarbij zijn enkel gebroken kunnen hebben. De zaak was eerst geseponeerd, maar het slachtoffer dwong de rechtbank via een klachtenprocedure om de zaak toch te behandelen. De Leeuwarden stond bekend als iemand die veel overtredingen maakte en vaker inbrak. Voordat hij werd opgepakt had Cammingaburen veel last van inbraken. Nadat de man vast kwam te zitten, was dat voorbij. De man is in oktober 2014 veroordeeld voor de inbraka aan de Hemmemastins.