Twee nieuwe opleidingen Campus Fryslân goedgekeurd

De minister van Onderwijs heeft dinsdag twee nieuwe opleidingen van Campus Fryslân goedgekeurd. Het gaat om de bacheloropleiding Global Responsibility and Leadership en het masterprogramma Sustainable Entrepreneurship. Decaan Jouke de Vries is er blij mee dat beide opleidingen goedgekeurd zijn, omdat Campus Fryslân nu verder uit kan breiden. Nu de minister groen licht heeft gegeven voor de twee nieuwe opleidingen, wordt er een toetsing gedaan, om te kijken of de opleidingen aan de kwaliteitseisen voldoen.