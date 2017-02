VIDEO: Robbert zoekt bijzondere schatten in Friese grond

Jongeren enthousiast maken

"Onze Friese geschiedenis is heel erg mooi, en het is mijn missie om de nieuwe generatie wat meer beeld te geven bij deze geschiedenis," vertelt Velt. In de eerste aflevering gaat Omrop Fryslân met Velt mee naar een determinatiedag in Buitenpost, waar hij als specialist bodemschatten beoordeelt. "Dat is een soort van Tussen Kunst & Kitch voor bodemvondsten," vertelt Velt. "Het is natuurlijk de droom van iedere archeoloog om eens een grote muntschat te vinden, net zoals die in het verleden in Tzummarum. Dat is mij helaas nog niet overkomen, maar ik heb al wel hele mooie fibula's gevonden."