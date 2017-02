Jack de Vries: "Wilders lijdt onder houding van Trump"

Juist omdat PVV-leider Geert Wilders niet meedoet aan de verkiezingsdebatten, staan de goede toon en inhoud voorop. Dat zei politiek commentator Jack de Vries dinsdag in 'It Polytburo'. Volgens De Vries heeft Wilders er juist last van dat hij nergens aan mee wil doen, zetelverlies in de peilingen toont dat aan. Mensen zijn klaar met de Amerikaanse president Trump, en dat heeft zijn weerslag op Wilders, denkt De Vries. De oud-CDA-staatssecretaris is te spreken over het voorkomen van partijleider Sybrand Buma.