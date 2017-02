Provincie stelt duidelijker declaratiebeleid op

De Commissaris van de Koning en de gedeputeerden zullen voortaan beter kijken naar wat ze wel en niet kunnen declareren. Tot nu toe deden ze dat naar eigen inzicht, maar in de boekhouding was dat niet altijd duidelijk terug te vinden. Daarom komen er nu duidelijkere regels over wat wel en niet gedeclareerd mag worden. Zo betaalt de provincie geen vergoeding meer voor buitenlandse reizen.