Veel animo voor de domeinnaam Denk.nl van GGZ Fryslân

Er is veel belangstelling voor de domeinnaam Denk.nl. Het webadres staat sinds deze week te koop, omdat GGZ Fryslân er geen gebruik meer van maakt. De GGZ gebruikt het adres voor een behandelprogramma, maar is daarmee gestopt omdat er teveel verwarring was met de politieke beweging DENK. Volgens een woordvoerder van de GGZ zijn er ongeveer 150 mailtjes gekomen van belangstellenden voor de domeinnaam Denk.nl. Of de politieke beweging DENK er ook bij zit is onbekend.