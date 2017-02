Bezorgde ouders hebben twijfls over kunstgras

Voetballen op kunstgrasvelden is veilig, dat blijkt uit nieuw Europees onderzoek, dat dinsdag bekend werd gemaakt. Het gaat dan om de rubberen korrels die op de velden liggen. De kans dat die kanker veroorzaken zou maar heel klein zijn. Wel is het advies om goed te ventileren als het veld binnen is. Uit de korrels komt een stofje dat voor irritatie oan de ogen en huid kan zorgen.

Mark de Haas van de Facebookwebsite 'Kom van dat gras af' is niet overtuigd door het nieuwe onderzoek.