De stem van Ate: "Zoek feiten uit en loop niet mee"

"Als iedereen maar hard genoeg roep dat iets zo is, en veel lawaai maakt, gaan mensen daar in mee. Kijk maar naar Trump. Ik zeg: zet de telefoon eens uit en zoek de feiten uit en denk zelf na, verdiep je in achtergronden voordat je mee gaat roeptoeteren. Daar wordt de wereld niet beter van." Bij Snakeware, het bedrijf waar Ate werkt, doen ze vrijdagmiddag aan phonestacking. "We leggen alle telefoons op een bult en gaan dan borrelen en praten. De eerste die zijn mobiel pakt, moet de rekening betalen." Ate noemt zichzelf een rasoptimist. "Als ondernemer moet je nieuwe dingen bedenken en juist jonge mensen aannemen, je weet maar nooit, daar kan zomaar de toekomst in zitten." Ate gaat stemmen, en weet ook op wie. "Op de VVD."

De stem van...

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Omrop Fryslân laat elke werkdag een Fries aan het woord. In de rubriek 'De stem van...' horen we hoe hij of zij over de politiek denkt. Wat vinden ze ervan, waar zitten ze overin en waar stemmen ze op? Kijk voor alle verkiezingen op onze verkiezingspagina.