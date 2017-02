"Uitgebreid vloeken op publieke omroep hoeft van mij neit"

"Moet je opzettelijk kwetsing toelaten op de publieke omroep? Ik wil daar graag Dekker over horen."

Ten Hoeve zegt daarbij dat hij tegen controle op uitzending vooraf is, maar hij wil wel graag van Dekker weten waar de grens ligt van wat wel en wat niet kan. "Vrijheid van meningsuiting is geen vrijheid van misleiding. Wat hier gebeurde komt neer op opzettelijk plagen van mensen in hun geloofsovertuiging. Kan dat? Ik wil daar de staatssecretaris wel eens over horen." Joop Atsma is nog feller in zijn kritiek op het vloeken door Giphart. Atsma vindt het 'het te ver gaan' en 'onacceptabel'. Giphart heeft er zelf voor gekozen om niet te reageren op de kritiek van de twee Fryske senatoren.