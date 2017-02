Tim de Vries speelt viool bij installatie Arno Brok

Het is woensdag niet alleen een bijzondere dag voor Arno Brok, maar ook voor de jonge violist Tim de Vries. Brok wordt geïnstalleerd als nieuwe Commissaris van de Koning in onze provincie, maar de 16-jarige Tim de Vries mag het muzikale intermezzo verzorgen. Hij komt oorspronkelijk uit Oudebildtzijl, maar studeert nu in Amsterdam. Tim heeft ook andere bijzondere optredens verzorgd, hij speelde ook al eens voor leden van het koninklijk huis. Voor de toekomst hoopt hij dat hij als solis met grote orkesten over de hele wereld mag meereizen.