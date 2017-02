SC Cambuur en SC Heerenveen zijn financieel gezond

SC Heerenveen en SC Cambuur zijn beide door voetbalbond KNVB beoordeeld als financieel gezonde voetbalclubs. Drie keer per jaar meet de licentiecommissie van de KNVB de financiële situatie van de betaalde voetbalclubs. Ze worden dan ingedeeld in drie categorieën. Doel van het systeem is om de kwaliteit van de competitie hoog te houden. Beide Friese clubs zitten dit jaar opnieuw in de hoogste categorie.