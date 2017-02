Oud-statelid Buisman moet 17.000 euro terugbetalen

Oud PVV-Statenlid Pieter Buisman (55) uit Drachten moet de 17.750 euro subsidie terugbetalen die hij van de provincie had gekregen voor een fractiemedewerker. Buisman splitste zich drie jaar geleden van de PVV, maar bleef wel Statenlid. Hij kreeg het geld voor het ondersteunen van zijn werk in de staten, maar hij maakte een paar keer geld over naar zijn eigen rekening. Volgens eigen zeggen deed hij dat, omdat hij zijn eigen medewerker was. Maar dat mag niet van de wet.